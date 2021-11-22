Mousavi'den Fenerbahçe HDI Sigorta'ya kötü haber

AA 22 Kasım 2021 Pazartesi 19:55 - Güncelleme: 22 Kasım 2021 Pazartesi 19:55

Fenerbahçe HDI Sigorta Erkek Voleybol Takımı'nın İranlı oyuncusu Seyed Mohammad Mousavi'nin ayağında kırık tespit edildi.

Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, İranlı voleybolcunun, AXA Sigorta Efeler Ligi'nde dün deplasmanda Yeni Kızıltepespor ile oynanan maçta sakatlandığı belirtilerek, "Sporcumuzun maç sonrası yapılan muayene ve tetkikleri sonucu sağ ayak kemiğinde kırık tespit edilmiş ve tedavisine başlanmıştır. Sporcumuz Seyed Mousavi'ye geçmiş olsun dileklerimizi iletiyor, en kısa sürede sağlığına kavuşmasını temenni ediyoruz." denildi.