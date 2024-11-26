İSTANBUL 11°C / 6°C
Parçalı bulutlu, güneşli
26 Kasım 2024 Salı / 25 CemaziyelEvvel 1446
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    34,6371
  • EURO
    36,5513
  • ALTIN
    2928.5
  • BIST100
    9614.72
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

Spor

Moussa Dembele'den Galatasaray'a ret

Mauro Icardi'nin sezonu kapatmasının ardından santrfor arayışında olan Galatasaray'ın Al Ettifaq forması giyen Moussa Dembele'yi gündemine aldığı öne sürülmüştü. Fransız oyuncunun sarı kırmızılı ekipten gelen teklifi reddettiği aktarıldı.

26 Kasım 2024 Salı 15:56 - Güncelleme:
Moussa Dembele'den Galatasaray'a ret
ABONE OL

Galatasaray'ın, çapraz bağları kopan Mauro Icardi'nin sezonu kapatması nedeniyle forvet hattını yeni bir isimle güçlendirmek istediği ileri sürüldü.

Fransız basınından Foot Mercato'nun haberine göre; sarı kırmızılılar, Suudi Arabistan'ın Al-Ettifaq takımında forma giyen Moussa Dembele ile ilgileniyor.

Ancak geçen yıl transfer olduğu Suudi kulübü ile sezon sonuna kadar sözleşmesi bulunan Dembele'nin takımında mutlu olduğu belirtildi.

"Moussa Dembele Galatasaray'a 'hayır' dedi" başılığıyla verilen haberde, Fransız santrforun kış transfer döneminde kulüp değiştirmeye niyetli olmadığı vurgulandı.

Galatasaray'ın bu transfer için sezonunu bekleyeceği kaydedildi.

28 yaşındaki hücum oyuncusu, bu sezon çıktığı 13 resmi maçta takımına 3 gol, 2 asistlik skor katkısı sağladı.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.