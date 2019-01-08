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Moussa Sow: Galatasaray'da oynamak isterim

Transfer döneminin resmi olarak başlamasının ardından kendisine kulüp arayan Moussa Sow Galatasaray'ın kapısını çaldı.

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Son olarak Bursaspor'da kiralık oynayan Moussa Sow, Dubai'deki kulübü Shabbab tarafından sözleşmesi feshedilerek serbest bırakıldı.

ERSUN YANAL SOW'U İSTEMEDİ

2014 yılında yaşanan tarihi şampiyonluğun mimarlarından biri olan Moussa Sow ilk olarak Fenerbahçe'nin kapısını çaldı.

"İHTİYACIMIZ YOK"

Senegalli forvet, Sarı-Laciverti yönetim ile temasa geçerek "Dönmek istiyorum" dedi. Ancak Ersun Yanal, "İhtiyacımız yok" raporunu verince 32 yaşındaki futbolcunun transferi gündemden kalktı.

32 yaşındaki Senegalli forvet, Fenerbahçe'den olumsuz cevap aldıktan sonra menajerler aracılığıyla Galatasaray'a haber yolladı. Çok düşük maliyetlerle sarı-kırmızılı formayı giyebileceğini söyleyen Sow, "Galatasaray'da oynamayı çok isterim" diye mesaj gönderdi. Forvet hattına bir değil iki isim isteyen Fatih Terim önüne gelen Sow ismi için henüz bir fikir belirtmedi.

(Takvim)

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