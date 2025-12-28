İSTANBUL 7°C / 1°C
Parçalı bulutlu, güneşli
28 Aralık 2025 Pazar / 9 Recep 1447
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    42,9259
  • EURO
    50,6303
  • ALTIN
    6250.52
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

Spor

Mozambik, Gabon engeline takılmadı

Afrika Uluslar Kupası F Grubu'nda Mozambik, Gabon'u 3-2 mağlup ederek turnuvadaki ilk galibiyetini aldı.

AA28 Aralık 2025 Pazar 17:36 - Güncelleme:
Mozambik, Gabon engeline takılmadı
ABONE OL

Afrika Uluslar Kupası'nda F Grubu'nun 2. maçında Gabon ile Mozambik karşı karşıya geldi.

Stade Adrar'da oynanan maçı Mozambik 3-2 kazandı.

Mozambik'in gollerini 37'de Faisal Bangal, 42'de Geny Catamo(P) ve 52'de Diogo Calila kaydetti.

Gabon'un gollerini ise 45+5'te Pierre-Emerick Aubameyang ve 76'da Alex Moucketou-Moussounda kaydetti.

Galatasaraylı Mario Lemina ve Esenler Eroksporlu Guelor Kanga, Gabon adına mücadeleye ilk 11'de başladı ve 90 dakika sahada kaldı.

Emre Gökdemir İnşaat Ankara Keçiörengücü'nde forma giyen Mexer, Mozambik adına 90 dakika mücadele etti.

Bu sonuçla birlikte Mozambik gruptaki puanını 3'e yükseltirken Gabon ise 0 puanda kaldı.

Gabon, grubun 3. ve son maçında Fildişi Sahili ile karşılaşacak. Mozambik ise Kamerun ile kozlarını paylaşacak.

  • Afrika Uluslar Kupası
  • Mozambik
  • Gabon

ÖNERİLEN VİDEO

Trabzon'da korkunç kaza: Kırmızı ışıkta motosikletliye çarptı

Kapat
Video yükleniyor...

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.