Mozambik, Gabon engeline takılmadı

Afrika Uluslar Kupası'nda F Grubu'nun 2. maçında Gabon ile Mozambik karşı karşıya geldi.

Stade Adrar'da oynanan maçı Mozambik 3-2 kazandı.

Mozambik'in gollerini 37'de Faisal Bangal, 42'de Geny Catamo(P) ve 52'de Diogo Calila kaydetti.

Gabon'un gollerini ise 45+5'te Pierre-Emerick Aubameyang ve 76'da Alex Moucketou-Moussounda kaydetti.

Galatasaraylı Mario Lemina ve Esenler Eroksporlu Guelor Kanga, Gabon adına mücadeleye ilk 11'de başladı ve 90 dakika sahada kaldı.

Emre Gökdemir İnşaat Ankara Keçiörengücü'nde forma giyen Mexer, Mozambik adına 90 dakika mücadele etti.

Bu sonuçla birlikte Mozambik gruptaki puanını 3'e yükseltirken Gabon ise 0 puanda kaldı.

Gabon, grubun 3. ve son maçında Fildişi Sahili ile karşılaşacak. Mozambik ise Kamerun ile kozlarını paylaşacak.