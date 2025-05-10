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Spor

MSK, Bahçeşehir Koleji deplasmanından galibiyetle döndü

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nde Bahçeşehir Koleji'ni deplasmanda yenerek play-off yolunda önemli bir galibiyet alan Mersin Spor Kulübü'nde (MSK) Başantrenör Can Sevim, 'Doğrudan play-off'lara girmeyi çok istiyoruz' dedi.

IHA10 Mayıs 2025 Cumartesi 13:26 - Güncelleme:
MSK, Bahçeşehir Koleji deplasmanından galibiyetle döndü
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MSK, Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin 29. haftasında Bahçeşehir Koleji'ni deplasmanda 60-59'luk skorla yendi. Elde edilen galibiyetin ardından MSK, maç fazlasıyla 6. sırada yer alırken, MSK Başantrenörü Can Sevim da iki takım oyuncularını da gösterdikleri performanstan dolayı kutladı.

Mücadelenin play-off sertliğinde geçtiğine dikkat çeken Sevim, "Böyle maçlarda savunmalar daha ön plana çıkar. Mücadelede son 2 dakika yaptığımız savunma da bize maçı getirdi. Takım olarak 6. sırayı almayı ve doğrudan play-off'lara girmeyi çok istiyoruz. Sahamızda oynayacağımız Darüşsafaka maçını da kazandığımız taktirde bu hedefimize ulaşacağımızı düşünüyorum" diye konuştu.

Hedeflerine ulaşmak için taraftar desteğine ihtiyaçları olduğun dile getiren Can Sevim, play-off yolunda takımını desteklemek için tüm Mersinlileri, Darüşsafaka ile oynayacakları davet etti.

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