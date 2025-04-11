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Spor

MSK, Türk Telekom'a karşı kazanmak istiyor

Başantrenör Can Sevim, takımının maça disiplinli bir şekilde hazırlandığını vurgulayarak, 'Amacımız yolumuza galibiyetle devam etmek' dedi.

IHA11 Nisan 2025 Cuma 14:01 - Güncelleme:
MSK, Türk Telekom'a karşı kazanmak istiyor
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Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nde deplasmanda Türk Telekom ile karşılaşacak olan Mersin Spor Kulübü (MSK) galibiyete odaklandı. Başantrenör Can Sevim maça disiplinli şekilde hazırlandıklarını belirterek, "Yolumuza galibiyetle devam etmek istiyoruz" dedi.

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin 25. haftasında deplasmanda Türk Telekom ile karşılaşacak olan MSK, hazırlıklarını Servet Tazegül Spor Salonu'nda sürdürüyor. Başantrenör Can Sevim gözetiminde gerçekleştirilen antrenmanda oyuncular, hücum ve savunma ağırlıklı taktik üzerine çalıştı. Geçen hafta alınan Büyükçekmece Basketbol mağlubiyetini unutan oyuncuların, Türk Telekom maçı öncesinde oldukça hırslı oldukları gözlemlendi.

"YOLUMUZA GALİBİYETLE DEVAM ETMEK İSTİYORUZ"

Geçen hafta alınan mağlubiyette hücum ribauntlarında yaşanan sıkıntılarla skorer oyuncuların performanslarının düşük olmasının etkili olduğunu belirten Başantrenör Can Sevim, "Evimizde kaybettiğimiz maçı bir an önce telafi etmemiz lazım. Bu yüzden de Türk Telekom maçı hazırlıklarını ciddi ve disiplinli şekilde yapıyoruz. Ankara'da kazanıp, yolumuza galibiyetle devam etmek istiyoruz" dedi.

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