MSK yeni transferini duyurdu

Türkiye Basketbol Süper Ligi'nin yeni ekiplerinden Mersin Büyükşehir Belediyesi Spor Kulübü (MSK), Bahçeşehir Koleji'nden Kartal Özmızrak'ı kadrosuna dahil etti.

Yeni sezonda belirlediği hedeflere ulaşmak isteyen Mersin temsilcisi, yaptığı transferle kadrosunu genişletmeye ve güçlendirmeye devam ediyor. Yeni sezon çalışmalarını sürdüren MSK, son olarak İstanbul temsilcisi Bahçeşehir Koleji'nde görev yapmış tecrübeli gard Kartal Özmızrak ile anlaşma sağladı.

Bugün gerçekleştireceği takım antrenmanı ile yeni sezon hazırlıklarına başlayacak olan MSK, sezon açılana kadar bazı turnuvalara katılarak hazırlık maçları yapacak.