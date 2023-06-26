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Spor

Muaythai'de 4 sporcu yarı finalde

Polonya'da düzenlenen 3. Avrupa Oyunları'nda muaythai branşında 4 milli sporcu yarı finale yükseldi.

26 Haziran 2023 Pazartesi 01:38 - Güncelleme:
Muaythai'de 4 sporcu yarı finalde
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Krakow'daki Myslenica Arena'da muaythai branşının ilk gününde 4 milli sporcu mücadele etti.

Kadınlar 51 kiloda Gülistan Turan Slovak rakibini, 54 kiloda Ezgi Keleş Fransız rakibini, 60 kiloda Kübra Kocakuş Macar rakibini, 63,5 kiloda Bediha Taçyıldız Hırvat rakibini, erkekler 81 kiloda ise Enis Yunusoğlu İtalyan rakibini yenerek yarı finale çıktı.

TEK MADALYA GELDİ

Türkiye, organizasyonun 5. gününü de madalya alarak tamamladı.

3. Avrupa Oyunları'nda bugün Türkiye'ye tek madalyayı tekvandoda Hüseyin Kartal, bronz madalya elde ederek getirdi.

TOPLAMDA 16 MADALYA

Türkiye'nin madalya sayısı 2 altın, 5 gümüş, 9 bronz olmak üzere 16 madalyaya yükseldi.

Milli sporcular, okçuluk, badminton, boks, eskrim, modern pentatlon, muaythai, 7'li ragby, atıcılık ve tekvando branşlarında mücadele edecek.

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