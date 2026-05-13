Muçi'den final golü sonrası transfer açıklaması!

Trabzonspor, Ziraat Türkiye Kupası yarı finalinde Gençlerbirliği ile deplasmanda karşı karşıya geldi.

Maçta geriye düşen Trabzonspor geri dönüşle 2-1 kazandı. Finali getiren gol 90+2'de Ernest Muçi'den geldi.

Trabzonspor oyuncuları, Gençlerbirliği maçının ardından finale yükselmelerini değerlendirdi.

TRANSFER YANITI

Galibiyeti getiren Ernest Muçi; "Mutluyum burada. Ben de bilmiyorum. Trabzonspor'un kararı olacak. Ondan sonra göreceğiz. Burada mutluyum, ondan sonra geleceğin neler getireceğini göreceğiz." ifadelerini kullandı.

Felipe Augusto ise maçın ardından; "Çok mutluyum. Hem oyuna girme fırsatı buldum hem de galibiyet aldık. Biraz daha sakin geçmesi bekleniyordu ama önemli olan galip gelmek, finale yükselmekti. Son 2 yılda maalesef kupayı alamadık ama yine orada olacağız. Trabzonspor ile kupa kazanmanın ne anlama gelebileceğini görmek için sabırsızlanıyorum. Taraftarınızın size bu seviyede destek olması çok önemli. Biz içeride de dışarıda da oynasak bize inanılmaz destek veriyorlar. Umarım finalde de bu desteği göreceğiz." dedi.