Mudryk 4 yıl men cezasıyla karşı karşıya

Chelsea forması giyen Mykhaylo Mudryk, şok bir haberle gündeme geldi.

Chelsea, Ukraynalı futbolcuya yapılan rutin doping testlerinde pozitif bulguya rastlandığını açıkladı.

İngiliz ekibinden yapılan açıklamada, 23 yaşındaki futbolcunun doping kullandığını kesin bir dille kabul etmediği ifade edildi.

Chelsea, ayrıca hem kulübün hem de Mudryk'in doping testinin pozitif çıkmasının ardından ilgili makamlarla iletişimde olduğunu duyurdu.

BEKLEYEN CEZA!

Mudryk, doping yaptığının kesinlik kazanması halinde futboldan 4 yıl men cezası alabilir.

Paul Pogba da geçtiğimiz yıl Juventus'ta oynadığı dönemde doping testinin pozitif çıkmasının ardından futboldan 4 yıl men cezası almıştı. Fransız yıldız, daha sonra cezasını CAS'a taşımış ve CAS, Pogba'nın yasaklı maddeyi bilinçli kullanmadığına hükmederek yıldız futbolcunun cezasını 18 aya düşürmüştü.

MUDRYK: "BEN YANLIŞ BİR ŞEY YAPMADIM"

Mykhaylo Mudryk, yaptığı açıklamada "Federasyona verdiğim numunede yasaklı bir maddenin bulunduğu tarafıma bildirildi. Hiçbir zaman bilerek yasa dışı madde kullanmadığım veya herhangi bir kuralı ihlal etmediğim için bu benim için tam bir şok oldu. Ekibim ve ben bunun nasıl olabileceğini araştırıyoruz. Yanlış bir şey yapmadığımı biliyorum ve yine de yakın zamanda sahalara dönmeyi umuyorum. Sürecin gizliliği nedeniyle şu anda daha fazlasını söyleyemem ama mümkün olan en kısa sürede açıklama yapacağım." ifadelerini kullandı.

EN SON 28 KASIM'DA OYNADI

Chelsea, 23 yaşındaki Mudryk'i Ocak 2023'te bonuslar dahil 100 milyon euro bedelle Shakhtar Donetsk'ten kadrosuna katmıştı.

İngiliz ekibinde bu sezon son maçına 28 Kasım'daki Heidenheim maçında çıkan Mudryk, toplamda ise bu sezon süre bulduğu 15 maçta 3 gol attı ve 4 asist yaptı.