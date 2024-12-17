İSTANBUL 11°C / 7°C
Parçalı bulutlu, güneşli
17 Aralık 2024 Salı / 16 CemaziyelAhir 1446
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    34,992
  • EURO
    36,7738
  • ALTIN
    2974.34
  • BIST100
    9962.81
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Spor
  • >
  • Mudryk 4 yıl men cezasıyla karşı karşıya
Spor

Mudryk 4 yıl men cezasıyla karşı karşıya

Chelsea, Ukraynalı futbolcusu Mykhaylo Mudryk'e yapılan doping testinin pozitif çıktığını açıkladı. 23 yaşındaki oyuncunun futboldan 4 yıl men cezası alması bekleniyor.

17 Aralık 2024 Salı 13:26 - Güncelleme:
Mudryk 4 yıl men cezasıyla karşı karşıya
ABONE OL

Chelsea forması giyen Mykhaylo Mudryk, şok bir haberle gündeme geldi.

Chelsea, Ukraynalı futbolcuya yapılan rutin doping testlerinde pozitif bulguya rastlandığını açıkladı.

İngiliz ekibinden yapılan açıklamada, 23 yaşındaki futbolcunun doping kullandığını kesin bir dille kabul etmediği ifade edildi.

Chelsea, ayrıca hem kulübün hem de Mudryk'in doping testinin pozitif çıkmasının ardından ilgili makamlarla iletişimde olduğunu duyurdu.

BEKLEYEN CEZA!

Mudryk, doping yaptığının kesinlik kazanması halinde futboldan 4 yıl men cezası alabilir.

Paul Pogba da geçtiğimiz yıl Juventus'ta oynadığı dönemde doping testinin pozitif çıkmasının ardından futboldan 4 yıl men cezası almıştı. Fransız yıldız, daha sonra cezasını CAS'a taşımış ve CAS, Pogba'nın yasaklı maddeyi bilinçli kullanmadığına hükmederek yıldız futbolcunun cezasını 18 aya düşürmüştü.

MUDRYK: "BEN YANLIŞ BİR ŞEY YAPMADIM"

Mykhaylo Mudryk, yaptığı açıklamada "Federasyona verdiğim numunede yasaklı bir maddenin bulunduğu tarafıma bildirildi. Hiçbir zaman bilerek yasa dışı madde kullanmadığım veya herhangi bir kuralı ihlal etmediğim için bu benim için tam bir şok oldu. Ekibim ve ben bunun nasıl olabileceğini araştırıyoruz. Yanlış bir şey yapmadığımı biliyorum ve yine de yakın zamanda sahalara dönmeyi umuyorum. Sürecin gizliliği nedeniyle şu anda daha fazlasını söyleyemem ama mümkün olan en kısa sürede açıklama yapacağım." ifadelerini kullandı.

EN SON 28 KASIM'DA OYNADI

Chelsea, 23 yaşındaki Mudryk'i Ocak 2023'te bonuslar dahil 100 milyon euro bedelle Shakhtar Donetsk'ten kadrosuna katmıştı.

İngiliz ekibinde bu sezon son maçına 28 Kasım'daki Heidenheim maçında çıkan Mudryk, toplamda ise bu sezon süre bulduğu 15 maçta 3 gol attı ve 4 asist yaptı.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.