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Spor

Muğdat Çelik'e ceza geliyor

Hes Kablo Kayserispor Basın Sözcüsü Mustafa Tokgöz, Galatasaray maçındaki performansıyla eleştirilen Muğdat Çelik hakkında açıklama yaptı.

IHA26 Kasım 2020 Perşembe 09:20 - Güncelleme: 26 Kasım 2020 Perşembe 09:20
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Süper Ligin 9. haftasının kapanış karşılaşmasında Galatasaray ile 1-1 berabere kalarak haftayı 1 puanla kapatan Hes Kablo Kayserispor’da Muğdat Çelik’e ceza verilecek. Galatasaray maçında ikinci sarı karttan kırmızı kartla oyun dışı kalarak takımını 10 kişi bırakan Muğdat Çelik’e ceza kapıda. 

Kasıtlı kart gördüğü iddialarına katılmayan Hes Kablo Kayserispor Basın Sözcüsü Mustafa Tokgöz, “Kayserisporumuzun diğer futbolcuları gibi en değerli futbolcularından biri olan Muğdat, Galatasaray maçında aşırı motivasyon sonucu arzu ettiğimiz performansı gösterememiş ve ikinci sarı karttan kırmızı kart görerek oyun dışı kalmıştır. Kasıtlı davranış iddiaları Muğdat gibi karakterli bir futbolcuya yakışmadığı gibi çirkindir. Kendisine kulübümüzün belirlediği rutin ceza uygulanacaktır” dedi.

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