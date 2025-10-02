İSTANBUL 22°C / 16°C
Parçalı bulutlu, güneşli
2 Ekim 2025 Perşembe / 10 RebiülAhir 1447
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    41,6129
  • EURO
    49,0042
  • ALTIN
    5192.17
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Spor
  • >
  • Muğlaspor, Erbaaspor mesaisine başladı
Spor

Muğlaspor, Erbaaspor mesaisine başladı

Muğlaspor, iki günlük aranın ardından, TFF 2. Lig beyaz Grup 7. haftasında oynayacağı Erbaaspor maçının hazırlıklarına yeniden start verdi.

IHA2 Ekim 2025 Perşembe 13:02 - Güncelleme:
Muğlaspor, Erbaaspor mesaisine başladı
ABONE OL

Yeşil-beyazlılar, teknik direktör gözetiminde, 6 Ekim Pazartesi akşamı Bodrum İlçe Stadı'nda oynanacak kritik karşılaşma için antrenmanlara başladı. Futbolcular, kısa iznin ardından ilk idmanda fiziksel ve taktiksel çalışmalarla tempoyu yükseltti. Ligde üst sıralara tırmanma hedefi olan Muğlaspor, Erbaaspor engelini aşarak önemli bir galibiyet serisine imza atmayı hedefliyor. Taraftarların da destek vermesi beklenen maç öncesinde takımın moralli olduğu ve tüm hazırlıklarını galibiyet odaklı sürdüreceği belirtildi.

  • Muğlaspor
  • erbaaspor
  • TFF 2. Lig

ÖNERİLEN VİDEO

Dnipropetrovsk bölgesinin kontrolü Rusya'ya geçti

Kapat
Video yükleniyor...

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.