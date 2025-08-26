İSTANBUL 28°C / 20°C
Parçalı bulutlu, güneşli
26 Ağustos 2025 Salı / 3 RebiülEvvel 1447
  Muğlaspor, Umut Mert Toy'u kadrosuna kattı
Spor

Muğlaspor, Umut Mert Toy'u kadrosuna kattı

Muğlaspor, savunma hattını Corendon Alanyaspor'dan transfer edilen genç oyuncu Umut Mert Toy ile güçlendirdi.

IHA26 Ağustos 2025 Salı 09:43 - Güncelleme:
Muğlaspor, Umut Mert Toy'u kadrosuna kattı
Muğlaspor, Alanyaspor'dan Umut Mert Toy'u renklerine bağladı. Geçtiğimiz sezonu kiralık olarak Fethiyespor'da geçiren 21 yaşındaki futbolcu, kariyeri boyunca Sivasspor, Pendikspor, Iğdır FK, Fethiyespor ve Corendon Alanyaspor'da top koşturdu.

İmza töreninde konuşan Umut Mert Toy, Muğlaspor'da olmaktan duyduğu mutluluğu dile getirdi. Toy, "Muğlaspor gibi köklü bir camiaya geldiğim için çok mutluyum. Burada başarılı olmak ve takımıma katkı sağlamak için elimden gelenin en iyisini yapacağım. Taraftarlarımızın desteğiyle sezonu en iyi şekilde tamamlayacağımıza inanıyorum" dedi.

İmza törenine Muğlaspor Başkan Vekili Muhammet Ali Bahçeyaka ve Futbol Şube Sorumlusu Abdullah Eskihisarlı da katıldı.

