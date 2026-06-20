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Spor

Muğlaspor'da Yalçın Koşukavak dönemi

1. Lig'in yeni ekiplerinden Muğlaspor'da teknik direktörlük görevine Yalçın Koşukavak getirildi.

IHA20 Haziran 2026 Cumartesi 13:15 - Güncelleme:
Muğlaspor'da Yalçın Koşukavak dönemi
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Trendyol 1. Lig'in yeni ekiplerinden Muğlaspor, Teknik Direktör Mustafa Sarıgül'den boşalan koltuk için tecrübeli teknik adam Yalçın Koşukavak ile anlaşmaya vardı.

TFF 2. Lig'de elde ettiği başarının ardından yeni sezonda Trendyol 1. Lig'de mücadele etmeye hak kazanan Muğlaspor, takımı bir üst lige taşıyan süreçte önemli bir rol oynayan teknik direktör Mustafa Sarıgül ile yollarını ayırmıştı. Yeşil-beyazlılar boşalan teknik adamlık koltuğu için ligin tecrübeli ismi Yalçın Koşukavak ile anlaşmaya vardı.

  • Yalçın Koşukavak
  • Muğlaspor
  • Teknik Direktör

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