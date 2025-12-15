Muğlaspor'un konuğu Karaman FK

Sezon boyunca sergilediği istikrarlı performansla zirvede yer alan Muğlaspor'da, kritik karşılaşma öncesi taraftarlardan da güçlü bir destek çağrısı geldi. 48 Gençlik Muğla Taraftarlar Derneği tarafından yapılan açıklamada, elde edilen liderliğin tesadüf olmadığı vurgulandı.

Açıklamada şu ifadelere yer verildi: "Yıllar süren mücadelenin ardından yeniden yükseldiğimiz TFF 2. Lig'de Muğlaspor'umuz; sergilediği kararlı duruş, disiplinli oyun ve sarsılmaz inanç sayesinde liderlik koltuğuna oturmuştur. Bu anlamlı başarı; yönetimimizin vizyonunun, teknik ekibimizin emeğinin, sahada terinin son damlasına kadar mücadele eden futbolcularımızın özverisinin, elini taşın altına koyan sponsorlarımızın ve her şartta takımının arkasında duran büyük Muğlaspor taraftarının ortak eseridir"

Salı günü oynanacak Muğlaspor-Karaman FK karşılaşmasının sezonun en kritik virajlarından biri olduğuna dikkat çekilen açıklamada, liderliğin korunması adına tribün desteğinin büyük önem taşıdığı belirtildi.

48 Gençlik Taraftarlar Derneği açıklamasında, "Liderliğimizi korumak ve hedeflerimize emin adımlarla ilerlemek adına bu müsabakanın önemi tartışmasızdır. Bu noktada tribün desteği, sahadaki mücadelenin ayrılmaz ve belirleyici bir parçası haline gelmiştir" denildi.

Taraftar derneği, tüm Muğla halkını karşılaşmaya davet ederek şu çağrıyı yaptı: "Bu önemli mücadelede tribünlerin tamamen dolması, şehrimizin takımına olan inancının en güçlü göstergesi olacaktır. Muğlaspor yalnızca bir spor kulübü değil; bu kentin ortak değeri, ortak gururu ve geleceğe dair umududur. Tüm Muğla halkını, sivil toplum kuruluşlarını, gençleri, aileleri ve Muğlaspor sevdalılarını Salı günü stadımıza davet ediyoruz. Takımımızın bu zorlu süreçteki en büyük gücü, birlik ve beraberlik içinde kenetlenmiş tribünler olacaktır" ifadesi kullanıldı.