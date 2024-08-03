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Spor

Muğlaspor'un yeni sol beki Serhad Enes Çalışan

Muğlaspor, dış transfer çalışmaları kapsamında Diyarbekirspor forması giyen sol bek/kanat Serhad Enes Çalışan'ı transfer etti.

IHA3 Ağustos 2024 Cumartesi 10:18 - Güncelleme:
Muğlaspor'un yeni sol beki Serhad Enes Çalışan
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Futbola Beşiktaş altyapısında başlayan ve Beylerbeyispor ile profesyonelliğe adım atan Serhad, daha önce 1877 Alemdağspor, Gebzespor, Alanya Kestelspor ve Diyarbekirspor formalarını giydi. Diyarbekirspor'da geçtiğimiz sezon 33 maça çıkan 25 yaşındaki futbolcu, 2 gol kaydetti. TFF 2. Lig'de toplamda 79, TFF 3. Lig'de 33 ve Ziraat Türkiye Kupası'nda 8 maçta forma giydi.

Muğlaspor tesislerinde yeni transfer Serhad Enes Çalışan için Muğlaspor Başkanı Menaf Kıyanç, Başkan Vekilleri Haluk Beyimoğlu, Muhammet Ali Bahçeyaka, Profesyonel Futbol Şube Sorumlusu Abdullah Eskihisarlı, Basın Sözcüsü Barış Yayman ve Sportif Direktörü Ozan Özkan'ın katılımıyla imza töreni düzenlendi.

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