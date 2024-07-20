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Spor

Muğlaspor'un yeni transferi Tayfun Tatlı

Muğlaspor, 22 yaşındaki orta saha oyuncusu Tayfun Tatlı'yı kadrosuna kattığını duyurdu.

IHA20 Temmuz 2024 Cumartesi 16:02 - Güncelleme:
Muğlaspor'un yeni transferi Tayfun Tatlı
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Tayfun Tatlı, futbola Altınordu altyapısında başladı ve İzmir ekibiyle profesyonel oldu. Kariyerinde TFF 1. Lig'de forma giyen genç oyuncu, Niğde Anadolu FK, Gümüşhanespor ve Fatsa Belediyespor'da da oynadı. TFF 2. Lig'de 33, TFF 3. Lig'de ise 56 maça çıkan Tatlı, bu maçlarda toplam 4 gol kaydetti. Yeni transfer Tayfun Tatlı, Muğlaspor Başkanı Menaf Kıyanç, Başkan Vekili Haluk Beyimoğlu ve ailesinin katıldığı imza töreni ile kendisini Muğlaspor'a bağlayan sözleşmeyi imzaladı.

Muğlaspor'un Tayfun Tatlı ile güçlenmesi, takımın orta sahasında önemli bir katkı sağlayacak. Başkan Menaf Kıyanç, transferle ilgili yaptığı açıklamada, Tayfun Tatlı'nın yetenekleri ve tecrübesiyle takıma büyük katkı sağlayacağını belirtti.

Muğlaspor taraftarları, yeni transferin takıma katkı sağlayacağına inanarak heyecanla sezonun başlamasını bekliyor.

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