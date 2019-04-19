Muhalefetten baskı! 23 Nisan'a kadar seçime git

G.SARAY’DA 23 Mart’ta yapılan Mali Genel Kurul’un yankıları devam ediyor. Muhalefet, olaylı kuruldan sonra Sarı-Kırmızılı Kulübün önemli taraftar grubu olan UltrAslan’ın olaylara müdahil olmasından oldukça rahatsız olmuş durumda… Bu tavırları anlamsız bulan üyeler, UltrAslan’ın Galatasararay Liseliler, eski başkan Duygun Yarsuvat ve son olarak da Sinan Gümüş’le ilgili yaptığı sert açıklamalarla, Sarı-Kırmızılı yönetimi baskı altına aldıklarını düşünüyor. Bu tür davranışların, G.Saray kültürüne aykırı olduğu iddia ediliyor.

TEDBİR KALKARSA ADAY OLAMAYACAK

Muhalefet, Başkan Mustafa Cengiz ve yönetimin ibrasızlığı mahkemeye taşımasından da şikayetçi… İdari yönden ibra edilmeyen Cengiz, ibrasızlığa tedbir koydurmuştu. Muhalefet, 23 Nisan’a kadar Başkan Mustafa Cengiz’in seçime gitmesini istiyor. Mustafa Cengiz, ibrasızlığa tedbir koydurduğu için şu an yeniden aday olabiliyor. Ancak 23 Nisan’dan sonraki ibrasızlık oyu veren bir kişinin açacağı dava ile tedbir kararı kaldırılırsa da Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz bu kez aday olamayacak. Yani Sarı-Kırmızılı yönetim, kritik bir karar aşamasında.

TEKRAR ADAY OLMASINI İSTİYORLAR!..

F.Bahçe derbisi sonrası yaşanan sürecin de iyi yönetilmediği düşünülüyor. Seçime gidilmesini belirten üyeler, Mustafa Cengiz’in seçim kararı alarak yeniden aday olmasını istiyor, böylece güven tazeleyebileceği belirtiliyor. Başkan’ın, genel kurul desteğini arkasına alarak yeniden seçilmesi durumunda da tüm G.Saraylılar’ın bir bütün olarak hareket edeceği düşünülüyor. Cengiz’in Seçime gitmemesi durumunda, ibra olmamış bir başkan olarak G.Saray’da farklı bir iz bırakmış olacak.

(Aksam)