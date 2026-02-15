İSTANBUL 23°C / 13°C
Parçalı bulutlu, güneşli
15 Şubat 2026 Pazar / 28 Saban 1447
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    43,7339
  • EURO
    51,9339
  • ALTIN
    7075.98
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Spor
  • >
  • Muhammed Ali Demirel'den Slovenya'da gümüş madalya
Spor

Muhammed Ali Demirel'den Slovenya'da gümüş madalya

Muhammed Ali Demirel, Slovenya'da düzenlenen 2026 Büyükler Avrupa Açık Judo Turnuvası'nda 73 kiloda gümüş madalya kazandı.

AA15 Şubat 2026 Pazar 00:42 - Güncelleme:
Muhammed Ali Demirel'den Slovenya'da gümüş madalya
ABONE OL

Milli judocu Muhammed Ali Demirel, Slovenya'da düzenlenen 2026 Büyükler Avrupa Açık Judo Turnuvası'nda gümüş madalya kazandı.

Türkiye Judo Federasyonunun açıklamasına göre başkent Lübliyana'da düzenlenen organizasyonda, milli sporcu Muhammed Ali Demirel 73 kiloda tatamiye çıktı.

Muhammed Ali, 44 ülkeden 496 sporcunun katıldığı organizasyonda, yarı final müsabakasında Özbek sporcu Elbek Tojiev'i yenerek finale yükseldi.

Ay-yıldızlı sporcu finalde Macar rakibi Aron Gabor'a yenilerek turnuvayı ikinci sırada tamamladı.

  • Muhammed Ali Demirel
  • 2026 Avrupa Açık Judo
  • 73 kilo gümüş madalya

ÖNERİLEN VİDEO

Beyoğlu'nda panik anları: Bir anda alevlere teslim oldu

Kapat
Video yükleniyor...

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.