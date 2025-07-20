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Spor

Muhammed Eren Arıkan, Erciyes 38 FK'da

TFF 3. Lig 2. Grup ekiplerinden Erciyes 38 FK, Kayserispor'dan Muhammed Eren Arıkan'ı kadrosuna kattı.

IHA20 Temmuz 2025 Pazar 14:20 - Güncelleme:
Muhammed Eren Arıkan, Erciyes 38 FK'da
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TFF 3. Lig 2. Grup ekiplerinden Erciyes 38 Futbol Kulübü'nde yeni sezon öncesi transfer çalışmaları sürüyor. Mavi siyahlılar; Süper Lig ekiplerinden Kayserispor'dan Muhammed Eren Arıkan'ı 1 yıllığına kiralık olarak kadrosuna kattı. 2005 doğumlu olan Muhammed Eren Arıkan, Erciyes 38 FK'nın Erciyes Yüksek İrtifa Kamp Merkezi'nde yaptığı kampa katılarak çalışmalara başladı.

Erciyes 38 Futbol Kulübü'nden yapılan paylaşımda; "Kulübümüz, Kayserispor forması giyen Muhammed Eren Arıkan'ın, 1 yıllığına kiralık olarak kadromuza katılması konusunda hem kulübüyle hem de oyuncuyla anlaşmaya varmıştır. Futbolcumuza şanlı formamız altında başarılar dileriz" denildi.

  • Erciyes 38 FK
  • transfer
  • Muhammed Eren Arıkan

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