Muhammed Furkan Özbek: Tek bir hedefim vardı şampiyon olmak

Norveç'te Dünya Halter Şampiyonası'nda Türkiye adına Ankara Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü (ASKİ) Spor Kulübü'nde yarışan ve Türkiye'ye şampiyonlukla dönen genç sporcu Muhammed Furkan Özbek Ankara Büyükşehir Belediyesi (ABB) ASKİ Spor İdari Binası'nda bir basın toplantısı gerçekleştirdi. Düzenlenen basın toplantısına ASKİ Spor Kulübü Genel Koordinatörü Abdullah Çakmar ve Milli halterci Muhammed Furkan Özbek katılım sağladı.

ABDULLAH ÇAKMAR: "YENİ BİR İSMİN KULÜBÜMÜZÜN İÇİNDEN ÇIKMASI, BİZİM İÇİN ÇOK ÖNEMLİYDİ"

ASKİ Spor Kulübü Genel Koordinatörü Abdullah Çakmar, Muhammed Furkan Özbek'in kazandığı şampiyonlukla Türkiye'yi gururlandırdığını belirterek, "Norveç'te yapılan Büyükler Halter Dünya Şampiyonası'nda, Muhammed Furkan Özbek kardeşimiz 15 yıl aradan sonra dünya rekoru kırarak dünya şampiyonu oldu. Kaderinde Avrupa şampiyonluğu vardı, olimpiyatlara da beraber gittik. Orada da umutluyduk kendisinden ama tabii orada biraz da tecrübesizliğinin kurbanı oldu. Ama görüyoruz ki kendisi de bayağı güzel bir hedef koymuş. 2028 Olimpiyatları'na emin adımlarla gidiyor. Ben burada kendisini kutluyorum. Gerçekten orada çok büyük, güzel bir mücadele verdi. Biz her zaman Naim Süleymanoğlu ve Halil Mutlu'yu konuşuyorduk. Artık şunu görüyoruz ki Muhammed Furkan Özbek gibi kardeşlerimiz Naim Süleymanoğlu gibi Halil Mutlu gibi gençlere rol model olacak" ifadelerini kullandı.

MUHAMMED FURKAN ÖZBEK: "TEK BİR HEDEFİM VARDI ŞAMPİYON OLMAK, TEK BİR HEDEFİM VARDI REKOR KIRMAK"

Muhammed Furkan Özbek, 15 yıl sonunda gelen şampiyonluğu kazanmanın mutluluğunu dile getirerek, "Güzel bir müsabaka geçirdim, güzel bir maç geçirdim. Bile isteye güzel, uzun bir süreçten geçtim. Benim kiloma uygun sıklet yoktu, ya alta inip kilo vermem gerekiyordu ya üste çıkıp kilo almam gerekiyordu. 65 kiloya düşmeye ve olimpik sıklette yarışmaya karar verdiğimizde bunu yapmamız için 12 kilo vermemiz gerekiyordu ve 3 ayımız vardı. Biz bunu gerçekleştirdik. 3 ay içerisinde profesyonel bir şekilde diyet yapıp, 12 kiloyu kas kaybı yaşamadan verdim ve Norveç'te yapılan Dünya Halter Şampiyonası'nda çok iyi bir şekilde yarışıp, ülkemi en iyi şekilde temsil edip şampiyon oldum. Üstüne bir de rekor kırmak beni daha da çok mutlu etti. Şampiyonluğun rekorla birlikte gelmiş olması da bizim yoğun çalışmamız ve antrenörlerimizin yoğun çalışması ile oldu. Çok fazla kilo verdiğim için yoğun da bir su kaybı yaşıyordum ve bacaklarımda zaten gitmeden önce yırtıklar vardı. Bacaklarımdaki acı hissini, yırtığı gerçekten son raddesine kadar ilmek ilmek yaşadım orada an içinde ama çok şükür dişimi sıkıp yapmak nasip oldu" dedi.

"ÇOK GÜZEL BİR MOTİVASYON YAKALADIM"

Muhammed Furkan Özbek, Naim Süleymanoğlu ve Halil Mutlu gibi isimleri örnek aldığını belirterek şu ifadelere yer verdi:

"Bu süreç zorlu bir süreçti. Sakatlık da vardı ama bütün bunlara rağmen rekor kırmak ve dünya şampiyonu olmak bu süreci çok daha anlamlı kıldı benim için. Hedefimize çok iyi bir şekilde odaklandık. Gerçekten çok istiyordum dünya rekoru kırayım ailemi, ülkemi, kulübümü herkesi gururlandırmayı çok istiyordum. Çünkü ihtiyacımız olduğunu biliyorum, hepimize bunun çok iyi geleceğini biliyorum. Tek bir hedefim vardı; şampiyon olmak. Tek bir hedefim vardı; rekor kırmak. Sakatlık, sadece bu hedefin daha anlamlı olmasını sağladı. İleride benim adım da bu efsanelerin arasında anılabilirse benim için asıl o zaman bir gurur olur. Burada çok güzel bir motivasyon yakaladım ve bu motivasyonu Los Angeles Olimpiyatları'na kadar devam ettireceğim, çünkü şifreyi çözdüm ben, buna inanıyorum. Kuzey Koreli rakibime 9 kilo fark attım."