Fenerbahçe, genç futbolcusu Muhammed Gümüşkaya'nın Belçika'nın Westerlo takımına transfer olduğunu açıkladı.

Sarı lacivertli kulübün internet sitesinden Muhammed'in Westerlo'ya transferiyle ilgili yapılan duyuru şöyle:

"Profesyonel Futbol Takımımızın genç oyuncusu Muhammed Gümüşkaya'nın, Belçika ekibi Westerlo'ya transferi konusunda anlaşma sağlanmıştır. Henüz 11 yaşında kalbindeki Sarı-Lacivert sevgiyle Kulübümüze ilk adımını atan; 10 yıl boyunca karakteri, çalışkanlığı ve başarısıyla Akademimizin gururu olan, kariyerinde yeni bir sayfa açmak için bugün itibarıyla yuvadan uçan Muhammed Gümüşkaya'ya sonsuz başarılar diliyoruz. Fenerbahçemizin kıymetli ismi Muhammed; bu camia her daim seninle gururlanacak ve yolun bu renklerle yeniden kesişecek..."

4 YILLIK SÖZLEŞME İMZALADI

Westerlo da internet sitesinden "Hoşgeldin Muhammed Gümüşkaya" başlığıyla yaptığı açıklamada genç oyuncuyla 4 yıllık sözleşme imzalandığını duyurdu.