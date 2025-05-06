Muhammed Kudus, Liverpool'a transfer olmak istiyor

Premier Lig ekiplerinden West Ham United'da forma giyen 24 yaşındaki sağ kanat oyuncusu Mohammed Kudus'un, yaz transfer döneminde Londra ekibinden ayrılmaya sıcak baktığı öne sürüldü. Ganalı futbolcunun, kariyerine Liverpool'da devam etmek istediği ifade edildi.

GÖNLÜ LİVERPOOL'DA

İngiliz basınında yer alan haberlere göre Kudus, kendisiyle ilgilenen diğer kulüpler yerine Liverpool'a transfer olmayı tercih ediyor. 2028 yılına kadar West Ham ile sözleşmesi bulunan yıldız oyuncunun piyasa değeri yaklaşık 50 milyon euro seviyesinde.

BU SEZON PERFORMANSI

Bu sezon West Ham formasıyla Premier Lig'de 32 maçta görev alan Kudus, 4 gol ve 3 asistlik katkı sağladı.