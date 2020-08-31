İSTANBUL 30°C / 21°C
Parçalı bulutlu, güneşli
31 Ağustos 2020 Pazartesi / 12 Muharrem 1442
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    7,3414
  • EURO
    8,7513
  • ALTIN
    463.319
  • BIST100
    1090.15
Spor

Muhammed Mert Altınordu'da kaldı

Hatayspor'la anlaşamayan Muhammed Mert'in kariyerine Altınordu'da devam edeceği öğrenildi.

DHA31 Ağustos 2020 Pazartesi 12:05 - Güncelleme: 31 Ağustos 2020 Pazartesi 12:05
ABONE OL

TFF 1. Lig'de dış transferde Giresunspor'dan Ahmet İlhan Özek ile sözleme imzalayan Altınordu'da Muhammed Mert yuvada kaldı. Süper Lig'en yeni temsilcisi Hatayspor'un ilgilendiği 25 yaşındaki oyuncunun, Akdeniz ekibiyle anlaşma sağlayamadığı ve kariyerine kırmızı-lacivertlilerde devam edeceği kaydedildi. Altınordu ile 1 yıl daha mukavelesi bulunan Muhammed Mert'in sözleşmesinin 2022 yılına kadar uzatılacağı belirtildi. Şu an Belçika'da bulunan 25 yaşındaki orta saha oyuncusuyla döner dönmez sözleşme imzalanacağı vurgulandı. Son 2 sezondur Altınordu'da top koşturan deneyimli orta saha geçen sezon 32 resmi müsabakada görev aldı. Toplam 2461 dakika süre alan oyuncu 3 gol atıp 3 de asist yaptı.

İlginizi Çekebilir
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.