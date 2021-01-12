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Spor

Muhammed Mert, Altınordu'dan ayrıldı

TFF 1. Lig ekiplerinden Altınordu'da Atakaş Hatayspor'la anlaşan Muhammed Mert takımdan ayrıldı.

AA12 Ocak 2021 Salı 21:09 - Güncelleme: 12 Ocak 2021 Salı 21:09
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Altınordu Kulübünden yapılan açıklamada, transfer görüşmeleri olumlu sonuçlanan Muhammed Mert'in Süper Lig temsilcisi Atakaş Hatayspor'a transfer olduğu belirtildi.

Hüseyin Altuğ Taş ile Birhan Vatansever'in hazırlayıcı takım Niğde Anadolu FK'ye geçtiği, Alper Tursun, Oğuzhan Akgün ve Osman Ertuğrul Çetin'le karşılıklı anlaşarak yolların ayrıldığı bildirildi.

Öte yandan ikinci yarı hazırlıklarına devam eden Altınordu, günü çift idmanla tamamladı.

İlk olarak Kuşadası Beytullah Baliç Yerleşkesi'ndeki fitness salonunda kuvvet antrenmanı yapan Altınordulu futbolcular daha sonra İsmet Orhunbilge Tesisleri'ndeki çalışmada pas çalışması, sınırlı alan oyun ve taktik oyun çalışmaları gerçekleştirdi.

Tedavileri devam eden Ufuk Budak ve Yiğithan Güveli'nin fizyoterapist eşliğinde çalıştı.

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