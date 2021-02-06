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Spor

Mustafa Muhammed Fenerbahçe-Galatasaray derbisindeki golüyle tarihe geçti

Süper Lig'in 24. haftasında oynanan Fenerbahçe-Galatasaray derbisinde sarı-kırmızılı formayla ilk kez 11'de sahaya çıkan Mustafa Muhammed, attığı golle adını tarihe yazdırdı. Yıldız oyuncu Fenerbahçe-Galatasaray derbilerinde gol atan ilk Mısırlı oyuncu oldu.

06 Şubat 2021 Cumartesi 21:47 - Güncelleme: 06 Şubat 2021 Cumartesi 21:49
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Mustafa Muhammed, Süper Lig tarihinde oynanan Fenerbahçe-Galatasaray derbilerinde gol atan ilk Mısırlı oyuncu oldu.

23 yaşındaki futbolcu ayrıca Fenerbahçe-Galatasaray maçında ağları havalandıran 28. farklı ülke vatandaşı oldu.

BAŞAKŞEHİR'E DE ATMIŞTI

Galatasaray'ın yeni transferi Mustafa Muhammed, derbi maçta ilk 11'de görev aldı.

Mısır temsilcisi Zamalek'ten kiralanan 23 yaşındaki santrfor, sarı-kırmızılı forma altında ilk 11'deki ilk maçına Fenerbahçe karşısında çıktı.

Mustafa Muhammed geçen hafta ikinci yarıda oyuna dahil olduğu Medipol Başakşehir maçında penaltıdan bir gol kaydetti.

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