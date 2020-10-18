Muhammed Salah '100'ler kulübü'nde

Takımının Everton ile 2-2 berabere kaldığı son lig maçında bir kez ağları sarsan 28 yaşındaki Salah, Liverpool formasıyla 100 gol barajına ulaşan 17. oyuncu olarak kulüp tarihine adını yazdırdı.
Son olarak takımın efsane oyuncularından İngiliz Steven Gerrard'ın 2008 yılında dahil olduğu 100'ler kulübünün ilk sırasında ise Liverpool formasıyla 346 gole imza atan Galli eski yıldız santrafor Ian Rush yer alıyor.
1- Ian Rush – 346
2- Roger Hunt – 285
3- Gordon Hodgson – 241
4- Billy Liddell – 228
5- Steven Gerrard – 186
6- Robbie Fowler – 183
7- Kenny Dalglish – 172
8- Michael Owen – 158
9-Harry Chambers – 151
10- Sam Raybould – 130
11- Jack Parkinson – 128
12- Dick Forshaw – 123
13- Ian St John – 118
14- Jack Balmer – 110
15- John Barnes – 108
16- Kevin Keegan – 100
17- Muhammed Salah – 100