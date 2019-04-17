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Muhammed Salah, '2019 Time 100' listesinde

Time dergisi tarafından belirlenen 2019'un en etkili 100 kişisi arasında 6 sporcu yer aldı.

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Amerikan Time dergisinin editörleri ve okurlarının oylarıyla belirlenen "2019 Time 100" listesi açıklandı. Bilim, sanat, iş, siyaset ve spor dünyasından isimlerin yer aldığı listede 6 sporcu kendisine yer buldu.

Mısırlı futbolcu Muhammed Salah, ABD'li basketbolcu LeBron James ve ABD'li golfçü Tiger Woods'ün yanı sıra kadın sporculardan Japon tenisçi Naomi Osaka, Güney Afrikalı atlet Caster Semenya ve ABD'li futbolcu Alex Morgan da listeye girdi.

İngiltere Premier Lig'de Liverpool formasıyla gösterdiği performansla ilk kez "en etkili 100 kişi" arasına giren Salah, dergiye açıklamalarda da bulundu.

Salah, ülkesinde bir rol model olmasının üzerinde baskı oluşturmanın yanı sıra kendisini gururlandırdığını ve daha iyi futbol oynamak için motive ettiğini belirtti.

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