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Spor

Muhammed Salah, Alexis Mac Allister'ın performansını değerlendirdi

Liverpool'un Mısırlı yıldızı Muhammed Salah takım arkadaşı Alexis Mac Allister'ın performansı hakkında konuştu.

6 Nisan 2024 Cumartesi 14:59 - Güncelleme:
Muhammed Salah, Alexis Mac Allister'ın performansını değerlendirdi
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Liverpool'un yıldız oyuncusu Muhammed Salah takımın bir diğer yıldızı Alexis Mac Allister'ın performansını değerlendirdi.

"SPOR SALONUNDA DAHA FAZLA ÇALIŞMALI"

Alexis Mac Allister'ın kendisine çok iyi baktığını söyleyen Muhammed Salah, "O çok iyi. Genel olarak iyi bir adam ve daha iyi olmaya çalışıyor. Spor salonunda kendini biraz zorlaması gerekiyor ama çok profesyonel, kendine bakıyor, iyi besleniyor ve iyi antrenman yapıyor. Sadece spor salonunda biraz daha çalışması gerekiyor ama genel olarak çok iyi." dedi ve şu sözlerle devam etti:

"Hayır, spor salonuna gidiyor ama orada daha fazlasını yapması gerekiyor. Benim fikrime göre."

"MESSI'Yİ SEVİYORUM"

Son olarak Mac Allister dışında en sevdiği Arjantinli'nin Lionel Messi olduğunu söyleyen Muhammed Salah şu sözlerle cümlelerini noktaladaı:

"Lionel Messi'yi seviyorum. Messi Messi'dir. Batistuta'yı da severim, bir keresinde onunla Arjantin'de tanışmıştım ve ondan soyadının yazılı olduğu bir tişörtü imzalamasını istemiştim. Ama evet Messi'yi seviyorum."

34 MAÇA ÇIKTI

Bu sezon Liverpool formasıyla 34 resmi maça çıkan Muhammed Salah bu karşılaşmalarda 22 gol, 13 asistlik skor katkısı sağladı.

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