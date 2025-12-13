İSTANBUL 13°C / 8°C
Parçalı bulutlu, güneşli
13 Aralık 2025 Cumartesi / 23 CemaziyelAhir 1447
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    42,7031
  • EURO
    50,1678
  • ALTIN
    5902.25
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

Spor

Muhammed Salah, tarihe geçti

Liverpool'un Mısırlı futbolcusu Muhammed Salah, 188 gol ve 89 asist yaparak 277 gol katkısıyla Premier Lig tarihinde tek bir kulüple bu istatistiği gerçekleştiren ilk futbolcu oldu.

IHA13 Aralık 2025 Cumartesi 21:15 - Güncelleme:
Muhammed Salah, tarihe geçti
ABONE OL

Premier Lig'in 16. haftasında Liverpool ile Brighton & Hove Albion, Anfield'da karşı karşıya geldi. Kırmızılar, Hugo Ekitike'nin attığı gollerle 2-0'lık skorla sahadan 3 puanla ayrıldı.

Liverpool'un Mısırlı futbolcusu Muhammed Salah adına da mücadele ayrı bir önem taşıdı. Maça yedek başlayan Salah, 26. dakikada Joe Gomez'in yerine oyuna dahil oldu ve 60. dakikada Ekitike'nin golünde de asist yaptı. Böylece 33 yaşındaki futbolcu, Liverpool formasıyla Premier Lig'de 277 gol katkısına ulaştı. 188 gol ve 89 asistle bu istatistiği yakalayan Mısırlı futbolcu, tek bir takım formasıyla ligde bunu gerçekleştiren ilk futbolcu oldu. Rekor daha önce Manchester United formasıyla 276 gol katkısı yapan Wayne Rooney'e aitti.

Öte yandan Brighton & Hove Albion forması giyen milli futbolcu Ferdi Kadıoğlu da Liverpool karşısında müsabakaya 11'de başladı ve 90 dakika sahada kaldı.

  • Salah Liverpool
  • Premier Lig gol
  • Muhammed Salah lider

ÖNERİLEN VİDEO

Sultangazi'de bu kadarına da ''pes'' dedirten görüntü

Kapat
Video yükleniyor...

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.