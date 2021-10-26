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Spor

Muhammed Salah'tan astronomik maaş talebi

İngiltere Premier Lig'de Liverpool forması giyen Muhammed Salah İngiliz kulübünden yeni sözleşme için 30 milyon euro maaş talep etti.

26 Ekim 2021 Salı 15:03 - Güncelleme: 26 Ekim 2021 Salı 15:03
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Liverpool ile olan sözleşmesi 2023 yazında bitecek olan Muhammed Salah, istediği maaşla kulübünü zor durumda bıraktı.

İngiliz basınında yer alan haberlere göre; Mısırlı oyuncu, Liverpool'dan yüzde 150'den fazla zam istedi ve haftalık maaşının 500 bin pounda (Yıllık 30 milyon euro) yükseltilmesini istedi. Liverpool, bu teklife şimdilik olumlu yanıt vermedi.

Salah'ın istediği bu net maaşın Cristiano Ronaldo, Lionel Messi, Kevin de Bruyne gibi oyunculardan çok daha fazla olduğuna da dikkat çekildi.

Liverpool'da haftalık 220 bin poundla en çok kazanan oyuncu olan Virgil Van Dijk'ın 2 katından daha fazla maaş isteyen Salah'ın bu teklifine Liverpool'un ne yanıt vereceği de merak konusu oldu.

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