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Spor

Muhammed Salah'tan Filistin'e destek!

Liverpool forması giyen dünyaca ünlü yıldız Muhammed Salah, Filistin'e destek açıklaması yaptı.

25 Aralık 2023 Pazartesi 19:49 - Güncelleme:
Muhammed Salah'tan Filistin'e destek!
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İngiltere Premier Lig ekibi Liverpool'da forma giyen Muhammed Salah, İsrail'in saldırısı altındaki Filistinlilerin unutulmaması gerektiğini belirtti.

Mısırlı futbolcu Salah, X sosyal medya hesabından Noel dolayısıyla yaptığı paylaşımda, Gazze'de yaşanan saldırıları hatırlattı.

Noel'in ailelerin bir araya gelerek kutlama yaptığı bir zaman olduğunu kaydeden Salah,"Orta Doğu'da devam eden acımasız savaş, özellikle de Gazze'deki ölüm ve yıkımla birlikte bu yıl Noel'e büyük bir üzüntüyle giriyoruz." mesajını paylaştı.

Gazze'de yakınlarını kaybeden insanların acılarını paylaştığını vurgulayan Salah, "Lütfen onları unutmayın ve onların acılarına alışmayın. Mutlu Noeller." ifadelerini kullandı.

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