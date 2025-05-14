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Spor

Muhammed Türkmen: Kenetlenmiş takımı ve şehri asla durduramazsınız

Süper Lig ekiplerinden Kayserispor'un Sportif Direktörü Muhammed Türkmen, sarı-kırmızılı takım için sözün bittiği değil başladığı noktada olduklarını ifade ederek, 'Kenetlenmiş takımı ve şehri asla durduramazsınız' ifadelerini kullandı.

IHA14 Mayıs 2025 Çarşamba 12:38 - Güncelleme:
Muhammed Türkmen: Kenetlenmiş takımı ve şehri asla durduramazsınız
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Antalyaspor galibiyeti ile sıkıntılı günleri geride bırakan ve kümede kalmayı garantileyen Kayserispor, başarı çıtasını yükseltmek istiyor. Kayserispor sportif direktörü Muhammed Türkmen, sosyal paylaşım sitesindeki hesabından bir açıklama yaparak gelinen noktada emeği geçenlere teşekkür etti.

Kayserispor için "Sözün bittiği değil, başladığı yerdeyiz.Kenetlenmiş bir şehri ve takımını asla durduramazsınız" diyen Muhammed Türkmen, "Başta; maddi ve manevi olarak her türlü fedakarlığı yapan ve bize harika bir çalışma ortamı sunan Başkanımız Nurettin Açıkalın, yöneticiler, milletvekilleri, disiplinli, çalışkan ve idealist teknik direktörümüz Sergej Jakirovic ve teknik ekibimize, bu varoluşun ana aktörleri olan, karakterli, onurlu Futbolcu kardeşlerime, emekleri ve alın terleri ile başarının gizli kahramanları kulüp personelimize, şehre adım attığımız ilk andan itibaren, muhteşem destekleri ile bizi asla yalnız bırakmayan büyük taraftarımıza çok teşekkür ediyorum. Beraber yürüyeceğiz biz bu yollarda" cümleleri kurdu.

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