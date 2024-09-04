İSTANBUL 30°C / 20°C
Parçalı bulutlu, güneşli
4 Eylül 2024 Çarşamba / 1 RebiülEvvel 1446
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    34,0464
  • EURO
    37,6849
  • ALTIN
    2717.84
  • BIST100
    9943.26
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Spor
  • >
  • Muhammet Araz'ın yeni adresi Balıkesirspor
Spor

Muhammet Araz'ın yeni adresi Balıkesirspor

Balıkesirspor son olarak Avusturya ekibi Admira Wacker forması giyen sol stoper Muhammet Araz ile 2 yıllık sözleşme imzaladı.

IHA4 Eylül 2024 Çarşamba 11:37 - Güncelleme:
Muhammet Araz'ın yeni adresi Balıkesirspor
ABONE OL

TFF 3. Lig 2. Grup takımlarından Balıkesirspor'da transfer çalışmaları devam ediyor. Balıkesir ekibi, Avusturya U16, U17 milli takımlarında formalarını giyen Admira Wacker'in defans oyuncusu 21 yaşındaki Muhammet Araz ile 2 yıllık sözleşme imzaladı.

Balıkesirspor resmi internet sitesinde konuyla ilgili yapılan açıklamada, "Balıkesirspor'umuz, alt yaş gruplarında Avusturya U16 ve U17 milli takımı formalarını giyen, Admira Wacker oyuncusu Muhammet Araz ile 2 yıllık sözleşme imzaladı. Yapılan anlaşma 21 yaşındaki sol stoper Muhammet Araz ve kulübümüze hayırlı olsun" açıklaması yapıldı.

Balıkesirspor, 8 Eylül Pazar günü sahasında Fatsa Belediyespor oynayacağı maç için Teknik Direktör Levent Eriş eşliğinde çalışmalarını sürdürüyor.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.