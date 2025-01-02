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Spor

Muhsin Ertuğral'ın yeni takımı Cape Town City oldu

Güney Afrika Süper Lig ekiplerinden Cape Town City'nin yeni teknik direktörü Türk çalıştırıcı Muhsin Ertuğral oldu.

Haber Merkezi2 Ocak 2025 Perşembe 15:45 - Güncelleme:
Muhsin Ertuğral'ın yeni takımı Cape Town City oldu
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Türk teknik direktör Muhsin Ertuğral, Güney Afrika Süper Lig ekiplerinden Cape Town City'nin teknik direktörü oldu. Kariyerinde daha önce Süper Lig'de de görev yapan 65 yaşındaki tecrübeli teknik adam, daha sonra birçok Güney Afrika ekibinin teknik direktörlük görevini üstlenmişti. Son olarak Milli takımlarda teknik danışman olarak görev alan Muhsin Ertuğral, Cape Town City ile sezon sonuna kadar sözleşme imzaladı. Güney Afrika Süper Ligi'nde 12'nci sırada bulunan Cape Town City, 10 maçta 3 galibiyet, 2 beraberlik ve 5 mağlubiyet yaşadı.

Güney Afrika ekibinin resmi sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, Muhsin Ertuğral'ın takımının başına geçmesinden dolayı büyük memnuniyet dile getirildi. Tecrübeli teknik adamın, birçok önemli görevde bulunduğu ve kulübün projelerine deneyimiyle katkı yapabileceği belirtildi.

  • Muhsin Ertuğral
  • Cape Town City
  • teknik direktör

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