UEFA Şampiyonlar Ligi'nde grup aşamasının bitmesinin ardından Galatasaray için gözler play-off turu kura çekimine döndü.

KURA ÇEKİMİ TARİHİ VE SAATİ

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde play-off turu kura çekimi 30 Ocak Cuma günü TSİ 14.00'te UEFA'nın Nyon'daki merkezinde gerçekleştirilecek.

HANGİ TAKIMLAR EŞLEŞECEK

Kurada Şampiyonlar Ligi'nde grup aşamasını 9 ila 24. sıralarda yer alan takımlar katılacak. Her takımın 2 muhtemel rakibi olacak ve kurada bu takımlar birbirleriyle eşleşecek.

EŞLEŞME NASIL OLACAK

Kulüpler, lig aşamasının sonunda aldıkları sıralamalara göre eşleştirilerek dört seri başı çift (9 ve 10, 11 ve 12, 13 ve 14, 15 ve 16. sıralarda yer alan kulüpler) ve dört seri başı olmayan çift (17 ve 18, 19 ve 20, 21 ve 22, 23 ve 24. sıralarda yer alan kulüpler). Her seri başı çiftteki kulüpler, seri başı olmayan çiftlerdeki kulüplerle eşleşecek şekilde eleme aşaması tablosuna çekilecek: 9 veya 10. sıradaki kulüpler 23 veya 24. sıradaki kulüplerle, 11 veya 12. sıradaki kulüpler 21 veya 22. sıradaki kulüplerle, 13 veya 14. sıradaki kulüpler 19 veya 20. sıradaki kulüplerle ve 15 veya 16. sıradaki kulüpler 17 veya 18. sıradaki kulüplerle eşleşir.

MUHTEMEL RAKİPLER

UEFA Şampiyonlar Ligi grup aşamasını 20. sırada bitiren Galatasaray, Atletico Madrid veya Juventus ile eşleşecek.

MAÇ TARİHLERİ

İlk maç 17 ya da 18 Şubat'ta İstanbul'da, rövanş maçı ise 24 ya da 25 Şubat'ta oynanacak.

SON 16 KURA ÇEKİM TARİHİ

Play-off'lardan çıkan sekiz kulüp, 27 Şubat 2026 Cuma günü yapılacak kura çekiminde ilk 8 sırada yer alan kulüple eşleşecek.