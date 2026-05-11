Konyaspor galibiyetiyle ligin bitimine 1 hafta kala ikinci sırayı garantileyen Fenerbahçe'nin Şampiyonlar Ligi'ndeki rakipleri göze çarpıyor.

RAKİPLER BELLİ OLUYOR

Avrupa'da diğer liglerde sezonların sona yaklaşmasıyla ön eleme turları ve play-off etabında sarı-lacivertlilerin muhtemel rakipleri merak konusu oldu.

2. ÖN ELEME TURU

Fenerbahçe, 2. Ön Eleme Turu'nda seri başı olacak. Yunanistan'dan PAOK ya da Olympiakos, Avusturya'dan LASK Linz veya Sturm Graz, İskoçya'dan Hearts veya Celtic olacak.

POLONYA'DAN GELECEK RAKİP 'KARIŞIK'

2. Ön Eleme Turu'na Polonya Ligi'nden de bir takım gelecek. Büyük bir ikincilik yarışının olduğu Polonya'da Jagiellonia, Rakow, Gornik Zabrze, Katowice, Zaglebie takımları sadece 1 puanla ayrılıyor ve hepsinin ikinci olma ihtimali devam ediyor.

3. ÖN ELEME TURU: FRANSA

3. Ön Eleme Turu'nda, bu takımlara Fransa Ligue 1'in dördüncüsü eklenecek. Bitime 1 hafta kala Lille, Lyon ve Rennes'in 4. olma ihtimali bulunuyor.

3. ÖN ELEME TURU: HOLLANDA

Hollanda Eredivise 3'üncüsü olacak takım da muhtemel rakiplerden biri olacak. Bitime 1 hafta kala Twente çok büyük avantaj sağladı. NEC Nijmegen de üçüncü sırayı alabilir.

3. ÖN ELEME TURU: PORTEKİZ

Portekiz Ligi'nde 2'inci sırayı alacak takım da Fenerbahçe'nin muhtemel rakiplerinden biri olacak. Son 2 haftaya girilirken aynı puanda olan Benfica ya da Sporting Lizbon aynı puanda ikincilik için savaşıyor.

3. ÖN ELEME TURU: BELÇİKA

Belçika Ligi'nde 2'inci sırayı alacak takım da Fenerbahçe'nin muhtemel rakiplerinden biri olacak. Club Brugge 50 puanla ilk sırada, Union Saint-Gilloise ise 49 puanla ikinci sırada. İki takımdan biri Fenerbahçe'nin rakibi olacak.

3. ÖN ELEME TURU: ÇEKYA

Fenerbahçe'nin son muhtemel rakibi ise Çekya Ligi'ni ikinci sırada bitiren Sparta Prag oldu.

PLAY-OFF TURU

Fenerbahçe, 2 ve 3. ön eleme turlarını geçerse play-off turuna kalacak. Play-off turunda ise lig yolundan gelecek 6 takım olacak.

ŞAMPİYONLAR LİGİ İÇİN TARİHLER

2. Ön Eleme Turu

Kura Tarihi: 17 Haziran

Maç Tarihleri: 21-22, 28-29 Temmuz

3. Ön Eleme Turu

Kura Tarihi: 20 Haziran

Maç Tarihleri: 4-5 Ağustos, 11 Ağustos

Play-Off Turu

Kura Tarihi: 3 Ağustos

Maç Tarihleri: 18-19 Ağustos, 25-26 Ağustos