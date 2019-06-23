Muhteşem koleksiyoncu
Türkiye’de 4 kez lig şampiyonluğu sevincini yaşayan başantrenör Ergin Ataman, Avrupa kupalarında 3, Türkiye Kupası’nda 5, Cumhurbaşmanlığı Kupası’nda ise 6 olmak üzere bugüne kadar takımlarıyla 18 kupa kazandı.
- Star Spor
TAHİNCİOĞLU Basketbol Süper Ligi’nde Anadolu Efes’e 10 yıl sonra şampiyonluk tattıran başantrenör Ergin Ataman, ulusal ve uluslararası alandaki başarılarıyla Türk basketboluna damga vurdu. Ataman, Anadolu Efes’le 18. kupasını kazandı. Türkiye Ligi’ndeki ilk şampiyonluğunu Anadolu Efes’le 2008-2009’da yaşayan Ataman, daha sonra aynı başarıyı Beşiktaş ve Galatasaray’la da tekrarladı. Önceki gün de Fenerbahçe’yi final serisinin son maçında 89-74 yenip yine Anadolu Efes’le lig şampiyonluklarını dörtledi.
AVRUPA’DA ÜÇ KUPA KALDIRDI
Avrupa’daki ilk kupasını (Saporta) 2002’de İtalyan temsilcisi Montepashi Siena ile kaldıran Ergin Ataman, 2012’de Beşiktaş’la EuroChallange,2016’da Galatasaray’la ULEB Avrupa Kupası’nı kazandı. Ataman, Türk Telekom’la 1, Anadolu Efes’le 3, Ülkerspor’la 2 olmak üzere toplam 6 Cumhurbaşkanlığı Kupası şampiyonluğuna imza attı. 53 yaşındaki koç, Ülkerspor ve Anadolu Efes’le ikişer, Beşiktaş’la da 1 defa olmak üzere 5 Türkiye Kupası kazandı. Ataman, A.Efes’le bu sezon 4 kulvarda 81 maça çıktı, 61 galibiyet elde etti.
Bu yazıya ilk siz yorum yapın.
Yorumlar
Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.