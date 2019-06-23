Muhteşem koleksiyoncu

TAHİNCİOĞLU Basketbol Süper Ligi’nde Anadolu Efes’e 10 yıl sonra şampiyonluk tattıran başantrenör Ergin Ataman, ulusal ve uluslararası alandaki başarılarıyla Türk basketboluna damga vurdu. Ataman, Anadolu Efes’le 18. kupasını kazandı. Türkiye Ligi’ndeki ilk şampiyonluğunu Anadolu Efes’le 2008-2009’da yaşayan Ataman, daha sonra aynı başarıyı Beşiktaş ve Galatasaray’la da tekrarladı. Önceki gün de Fenerbahçe’yi final serisinin son maçında 89-74 yenip yine Anadolu Efes’le lig şampiyonluklarını dörtledi.

AVRUPA’DA ÜÇ KUPA KALDIRDI

Avrupa’daki ilk kupasını (Saporta) 2002’de İtalyan temsilcisi Montepashi Siena ile kaldıran Ergin Ataman, 2012’de Beşiktaş’la EuroChallange,2016’da Galatasaray’la ULEB Avrupa Kupası’nı kazandı. Ataman, Türk Telekom’la 1, Anadolu Efes’le 3, Ülkerspor’la 2 olmak üzere toplam 6 Cumhurbaşkanlığı Kupası şampiyonluğuna imza attı. 53 yaşındaki koç, Ülkerspor ve Anadolu Efes’le ikişer, Beşiktaş’la da 1 defa olmak üzere 5 Türkiye Kupası kazandı. Ataman, A.Efes’le bu sezon 4 kulvarda 81 maça çıktı, 61 galibiyet elde etti.