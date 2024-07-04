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Spor

Muhteşem sıçrayış! A Milli Takım, 14 sıra birden yükseldi

EURO 2024'te çeyrek finale yükselen A Milli Takım, dünya sıralamasında da muhteşem bir yükseliş gerçekleştirdi. Turnuva başlarken 40'ncı sırada yer alan Türkiye, şu an 26'ncı sırada yer alıyor.

4 Temmuz 2024 Perşembe 09:20 - Güncelleme:
Muhteşem sıçrayış! A Milli Takım, 14 sıra birden yükseldi
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EURO 2024'te oynadığı dört maçın üçünü kazanan ve birini kaybeden A Milli Futbol Takımımız, tarihinin bir Avrupa Şampiyonası'ndaki en yüksek galibiyet sayısına ulaştı.

F Grubu'nda Gürcistan ve Çekya'yı yenen takımımız, Son 16 Turu'nda ise Avusturya'yı eledi.

14 BASAMAK BİRDEN YÜKSELDİ

Çeyrek finale erişen Türkiye, bu başarı sayesinde dünya sıralamasında 14 basamak birden tırmandı EURO 2024'e dünya 40'ıncısı olarak başlayan Türkiye, 26'ncı sıraya çıktı.

39 PUAN TOPLADI

Gürcistan maçından 12 puan, Çekya galibiyetinden 17 puan elde ederken Portekiz mağlubiyetiyle 10 puanı eksildi. Avusturya karşılaşmasından 20 puan daha alan Milliler, böylelikle EURO 2024'te çeyrek finale kadar 39 puan topladı.

Türkiye 3-1 Gürcistan +12 puan (Grup maçı)

Türkiye 0-3 Portekiz -10 puan (Grup maçı)

Türkiye 2-1 Çekya +17 puan (Grup maçı)

Türkiye 2-1 Avusturya +20 puan (Son 16)

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