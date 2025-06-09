Yaz transfer döneminde Fenerbahçe'nin forvet listesinde bulunan Darwin Nunez, kararını verdi. Liverpool forması giyen yıldız futbolcu, Suudi Arabistan'dan gelen teklifi geri çevirdi.

Edin Dzeko'nun ardından Youssef En-Nesyri ve Cenk Tosun ile yollarını ayırmak isteyen Fenerbahçe, forvet transferi için listesinde Liverpool'un yıldızı Darwin Nunez'i eklemişti. Sarı lacivertlilerle birlikte Suudi Arabistan ekibi Al Hilal de bu transfer için devreye girdi. Ancak Suudi kulübü, istediği yanıtı alamadı.

İtalyan basınına göre, Darwin Nunez, kendisine Al Hilal'den gelen teklifi geri çevirdi. Bu gelişmenin ardından Suudi kulübü geri adım attı.

Fenerbahçe'nin bu transferde eli güçlenmiş oldu.