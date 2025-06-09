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Spor

Müjdeli haber geldi! Darwin Nunez adım adım Fenerbahçe'ye...

Gelecek sezonun kadro planlaması dahilinde bir forvet transferi yapmak isteyen Fenerbahçe, gündemine Darwin Nunez'i almıştı. Liverpool forması giyen yıldız futbolcudan sarı lacivertlilere müjdeli bir haber geldi.

Haber Merkezi9 Haziran 2025 Pazartesi 21:19 - Güncelleme:
Müjdeli haber geldi! Darwin Nunez adım adım Fenerbahçe'ye...
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Yaz transfer döneminde Fenerbahçe'nin forvet listesinde bulunan Darwin Nunez, kararını verdi. Liverpool forması giyen yıldız futbolcu, Suudi Arabistan'dan gelen teklifi geri çevirdi.

Edin Dzeko'nun ardından Youssef En-Nesyri ve Cenk Tosun ile yollarını ayırmak isteyen Fenerbahçe, forvet transferi için listesinde Liverpool'un yıldızı Darwin Nunez'i eklemişti. Sarı lacivertlilerle birlikte Suudi Arabistan ekibi Al Hilal de bu transfer için devreye girdi. Ancak Suudi kulübü, istediği yanıtı alamadı.

İtalyan basınına göre, Darwin Nunez, kendisine Al Hilal'den gelen teklifi geri çevirdi. Bu gelişmenin ardından Suudi kulübü geri adım attı.

Fenerbahçe'nin bu transferde eli güçlenmiş oldu.

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