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Spor

Müjdeli haber geldi! Fenerbahçe'de Enner Valencia bayramı

Fenerbahçe'nin Alanyaspor ile karşılaştığı maçta sakatlanan Enner Valencia'dan Beşiktaş derbisi öncesi müjdeli haber geldi. Enner Valencia, sarı-lacivertlilerin son antrenmanında takımla birlikte çalıştı.

29 Mart 2023 Çarşamba 19:16 - Güncelleme:
Müjdeli haber geldi! Fenerbahçe'de Enner Valencia bayramı
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Fenerbahçe'de Beşiktaş derbisi öncesi müjdeli haber Enner Valencia'dan geldi. Alanyaspor karşılaşmasında sakatlanan ve 4-5 hafta sahalardan uzak kalması beklenen Enner Valencia, sarı-lacivertlilerin son antrenmanına çıktı.

4-5 HAFTA UZAK KALMASI BEKLENİYORDU

Süper Lig'in 26. haftasında deplasmanda Alanyaspor'u 3-1 yenen Fenerbahçe'de yıldız golcü Enner Valencia, karşılaşmanın ardından sakatlık yaşadı. Ekvadorlu golcünün sahalardan 4-5 hafta kadar uzak kalması bekleniyordu.

DERBİ ÖNCESİ ENNER VALENCIA MÜJDESİ

Sahalara ne zaman döneceği merak konusu olan Enner Valencia'dan Beşiktaş ile oynanacak olan derbi öncesi müjdeli haber geldi. Ekvadorlu yıldız, sarı-lacivertlilerin derbi hazırlıklarında takımla birlikte çalıştı.

BU SEZONKİ PERFORMANSI

Enner Valencia, bu sezon Fenerbahçe formasıyla şu ana kadar 35 resmi maça çıktı ve bunların 26'sında ilk 11'de yer aldı. Toplam 2267 dakika süre alan 33 yaşındaki tecrübeli golcü, 29 gol ve 4 asistle skora katkıda bulundu.

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