Muleka oynamak istediği takımı açıkladı

Al-Kholood'un Beşiktaş'tan bonservisi aldığı Kongolu forvet Jackson Muleka, kariyer hedeflerini paylaştı.

Top Mercato'ya konuşan 25 yaşındaki futbolcu, çocukluk döneminden itibaren Olympique Lyon forması giymeyi arzu ettiğini ifade etti.

Muleka, "Küçükken Lyon ve Monaco'yu çok severdim. İnşallah, Allah'ın izniyle orada oynama fırsatı bulurum" şeklinde konuştu.

Beşiktaş'ta bulunduğu dönemde de Fransa'ya gitme ihtimalinin olduğunu açıklayan Muleka, "Bu tamamen şartlarla ilgili. İlk sezonumda Montpellier ve Toulouse vardı. O dönem gerçekleşmedi çünkü şartlar elverişli değildi. Geçen sezon Lens vardı. Finansal konularda ve diğer detaylarda anlaşamadık. Ama her zaman Fransa'da oynamak istedim. Oraya gitmek için hep fırsatlarım oldu. Umarım o zaman gelir ve bir kulüple anlaşarak orada olurum ve Ligue 1'de güzel anlar yaşarım." diyerek Ligue 1'de oynama hayalini sürdürdüğünü vurguladı.

Şu anda Suudi Arabistan ekiplerinden Al-Kholood'da forma giyen oyuncu, Ligue 1'de oynama hayalini sürdürdüğünü vurguladı.

GEÇTİĞİMİZ SEZONDAKİ İSTATİSTİĞİ

Geçtiğimiz sezonu Al-Kholood'da geçiren Jackson Muleka, çıktığı 30 maçta 7 gol atarken 5 kez de asist yaptı.