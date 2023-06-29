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Spor

Muleka ve Samatta'ya Mısır'dan talip

Mısır Ligi ekibi Al Ahly'nin forvet transferi için Beşiktaşlı Jackson Muleka ve Fenerbahçeli Mbwana Samatta'yı gündemine aldığı öne sürüldü.

29 Haziran 2023 Perşembe 21:56 - Güncelleme:
Muleka ve Samatta'ya Mısır'dan talip
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Mısır Ligi ekiplerinden Al Ahly, forvet hattını güçlendirmek için gözünü Türkiye'ye çevirdi.

Belçika basınında yer alan habere göre; forvet hattı için öncelikli adayı Beşiktaş forması giyen Jackson Muleka olurken, B planı olarak bonservisi Fenerbahçe'de bulunan Mbwana Samatta'nın belirlendiği öne sürüldü.

23 yaşındaki Jackson Muleka geçtiğimiz sezon Beşiktaş'ta çıktığı 29 maçta 5 gol 1 asist kaydederken, 30 yaşındaki Samatta geçtiğimiz sezon Genk formasıyla çıktığı 27 lig maçında 6 gol 1 asist kaydetti.

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