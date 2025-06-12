İSTANBUL 28°C / 19°C
Parçalı bulutlu, güneşli
12 Haziran 2025 Perşembe / 16 ZilHicce 1446
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    39,3466
  • EURO
    45,6949
  • ALTIN
    4287.98
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Spor
  • >
  • Müller'den geleceğine ilişkin açıklama
Spor

Müller'den geleceğine ilişkin açıklama

Bayern Münih formasıyla vedalaşmaya hazırlanan Thomas Müller, geleceğine ilişkin açıklamalarda bulundu.

Haber Merkezi12 Haziran 2025 Perşembe 18:10 - Güncelleme:
Müller'den geleceğine ilişkin açıklama
ABONE OL

Thomas Müller Bayern Münih'ten ayrılması kesinleşti. Alman futbolcu bundan sonraki geleceği hakkında önemli açıklamalarda bulundu ve önceliğinin Dünya Kupası olduğunu belirtti.

Müller'in sözleri şu şekilde:

"Bu konuda tamamen rahatım. Turnuva sırasında profesyonel geleceğimle ilgili bir şey olsa bile, bunun dikkatimi dağıtmasına izin vermem. Geleceğimi, özellikle de kısa vadeyi sürekli düşünüyorum. Şu anda ana odağım Kulüpler Dünya Kupası ve burası benim önceliğim."

Basına ufak bir göndermede bulunan Müller, "Belki siz, (gazeteciler) benden önce öğrenirsiniz, tıpkı geçen zamanki gibi. (Bayern Münih'in sözleşme uzatma teklifinde bulunmayacağı iddiaları)" diyerek sözlerini noktaladı.

BU SEZONKİ İSTATİSTİĞİ

Müller, bu sezon Alman devi ile çıktığı 44 maçta 6 gol ve 6 asistlik katkıda bulundu.

ÖNERİLEN VİDEO

Esenyurt'ta bıçaklı yumruklu kavga kameralarda! Tartıştığı şahsın ayağını arabanın kapısına sıkıştırarak kırdı

Kapat
Video yükleniyor...

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.