  Munir El Haddadi, İran'dan Türkiye'ye sığındı
Spor

Munir El Haddadi, İran'dan Türkiye'ye sığındı

Munir El Haddadi, İran'daki saldırıların ardından kara yoluyla ülkeyi terk ederek Türkiye'ye ulaştı. Faslı futbolcunun kısa süre içinde İspanya'ya geçmesi bekleniyor.

2 Mart 2026 Pazartesi 00:05
Munir El Haddadi, İran'dan Türkiye'ye sığındı
İran ekibi İstiklal'de forma giyen Faslı futbolcu Munir El Haddadi, ABD ve İsrail'in saldırılarının ardından kara yoluyla ülkeden ayrılarak Türkiye'ye kaçtığını açıkladı.

El Haddadi, ABD merkezli sosyal medya platformu Instagram hesabından yaptığı paylaşımda, "İran'daki durumumla ilgili mesajlarınız ve endişeleriniz için herkese teşekkür etmek istiyorum. Dün ülkeyi uçakla terk etmeyi planlıyorduk ancak tahliye edildik ve kalkış yapamadık. Kulüp bana kara yoluyla ülkeyi terk edebilmem için bir araba sağladı ve bu sayede sınır geçişini sorunsuz bir şekilde gerçekleştirebildim. Şu anda Türkiye'de güvendeyim ve önümüzdeki birkaç saat içinde İspanya'ya varacağım. Desteğiniz için hepinize teşekkür ederim." ifadelerini kullandı.

Kariyerine Barcelona'da başlayan El Haddadi, Valencia, Alaves, Sevilla ve Getafe gibi takımlarda oynadıktan sonra Eylül 2025'te İstiklal'e transfer olmuştu.

