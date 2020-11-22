Murat Cavcav: Ben tekrar tekrar seyrettim, temas yok, dokunma yok!

DHA 22 Kasım 2020 Pazar 00:25 - Güncelleme: 22 Kasım 2020 Pazar 00:25

Gençlerbirliği Başkanı Murat Cavcav, Süper Lig'in 9'uncu haftasında sahalarında 5-1 kaybettikleri Fenerbahçe maçının ardından açıklamalarda bulundu.

Hakemin penaltı kararının yanlış olduğunu belirten Cavcav, şunları söyledi:

"Lige iyi başlamadık ve iyi oyun oynayamıyorduk. Onun için kan değişikliğine gittik. Bugün de iyi başlamıştık ama penaltıyla alakası olmayan bir pozisyon vardı.

Hakem görmemiş olabilir ama VAR'ın pozisyonu görmesi lazımdı. Ben tekrar tekrar seyrettim, temas yok, dokunma yok. Penaltı gölünü yiyince takım demoralize oldu.

Önümüzdeki maçlara bakacağız. Fenerbahçe'nin güçlü bir kadrosu var. Biz de iyi hazırlanmıştık ama futbolda bunlar oluyor. Önümüzde Kasımpaşa maçı var. Ona hazırlanacağız ve inşallah iyi bir neticeyle döneriz. Bunlar oluyor, biraz daha dikkat etmeleri lazım.

Biz Anadolu kulüpleri olarak hakem hatalarına maruz kalıyoruz. Hakemlerin biraz daha dikkat etmeleri ve ellerini vicdanlarına koyup maç yönetmeleri lazım. Bu kadar emek harcıyoruz, mücadele ediyoruz ve bunların karşılığında bu hareketler moralimizi bozuyor."