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Spor

Murat Ilgaz'a UEFA'dan görev

Fransa ile Hırvatistan arasında oynanacak UEFA Uluslar Ligi Play-Off rövanş müsabakasında hakem gözlemcisi olarak Murat Ilgaz görev alacak.

IHA22 Mart 2025 Cumartesi 16:08 - Güncelleme:
Murat Ilgaz'a UEFA'dan görev
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UEFA gözlemcisi Murat Ilgaz, Fransa ile Hırvatistan arasında oynanacak UEFA Uluslar Ligi Play-Off rövanş müsabakasında hakem gözlemcisi olarak görev yapacak.

UEFA Uluslar Ligi Play-Off rövanş müsabakasında 23 Mart 2025 Pazar günü Fransa ile Hırvatistan karşı karşıya gelecek. Fransa'nın Saint-Denis şehrindeki Fransa Stadyumu'nda saat 20.45'te başlayacak karşılaşmayı, İngiltere Futbol Federasyonu'ndan Michael Oliver yönetecek. UEFA gözlemcisi Murat Ilgaz da mücadelede hakem gözlemcisi olarak görev yapacak.

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