Murat Kaytaz'dan derbi mesajı: Galatasaray maçına hazırız

Trendyol Süper Lig'in 24. haftasında Beşiktaş deplasmanda Kocaelispor'u Agbadou'nun golüyle 1-0 yendi. Siyah beyazlılar, Galatasaray maçı öncesi hata yapmadı.

Beşiktaş'ta maçın ardından cezalı olan teknik direktör Sergen Yalçın'ın yerine yardımcı antrenör Murat Kaytaz, açıklamalarda bulundu.

Karşılaşmayı değerlendiren Murat Kaytaz, "Maç öncesi söylemiştim, uzun bir yenilmezlik süremiz var ama bize yakışmayan beraberlikler vardı. İçerde maça çıkmadan 'Büyük takımız ve kazanma alışkanlığı edinmemiz lazım' demiştim. Sergen Hoca her zaman daha fazla koşma ve mücadele istiyor. Aksine izin vermez. Yeni transferlerin kattığı dinamizm ile çok daha iyi oynamaya başladık. Takım savunmasında çok iyiyiz. İkinci bölge savunmasında biz gelmeden çok şiddetli baskı gördük ve bu sürdürebilir değil. Sonrasında takım sıkıntı yaşıyordu. Üretkenlik anlamında üçüncü bölgede hareketsiz kaldı. Orkun Kökçü'nün olmamasını hissettik. Daha coşkulu ve daha iyi oynayacağız. Özellikle iç saha maçlarında daha coşkulu ve daha iyi oynuyoruz. Burada zor bir atmosfer var, kazandığımız için çok mutluyuz." dedi.

"GALATASARAY MAÇINA HAZIRIZ"

Murat Kaytaz maçlara çok iyi hazırlandıklarını söyledi.

"Galatasaray ve Rizespor maçı hazırlıklarımız tamam. Bir hafta önceden gidiyoruz. Duran top işine çok kafa yoruyoruz. Rakibin dizilişlerindeki sorunları arıyoruz. Her maç iki tane farklı opsiyonumuz var. Çünkü rakipler de bizi izliyor. Rakibin arka alanında boşlukları biliyorduk, Agbadou ile golden sonra da bunun işaretini yaptık. Beşiktaş taraftarları rahat olsun, her şeye çalışan, her detayı düşünen teknik heyeti var. Berabere kaldıktan sonra üzülüyoruz ve nerede yanlış yaptığımızı hemen analiz ediyoruz. Burası Beşiktaş camiası! Beşiktaş kazanmaya oynar!"