İSTANBUL 8°C / 5°C
Parçalı bulutlu, güneşli
28 Şubat 2026 Cumartesi / 13 Saban 1447
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    43,9493
  • EURO
    51,9846
  • ALTIN
    7435.91
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Spor
  • >
  • Murat Kaytaz'dan derbi mesajı: Galatasaray maçına hazırız
Spor

Murat Kaytaz'dan derbi mesajı: Galatasaray maçına hazırız

Beşiktaş, Süper Lig'in 24. haftasında Kocaelispor'u deplasmanda mağlup etti. Mücadele sonrası siyah beyazlıların yardımcı antrenörü Murat Kaytaz açıklamalarda bulundu.

HABER MERKEZİ28 Şubat 2026 Cumartesi 18:41 - Güncelleme:
Murat Kaytaz'dan derbi mesajı: Galatasaray maçına hazırız
ABONE OL

Trendyol Süper Lig'in 24. haftasında Beşiktaş deplasmanda Kocaelispor'u Agbadou'nun golüyle 1-0 yendi. Siyah beyazlılar, Galatasaray maçı öncesi hata yapmadı.

Beşiktaş'ta maçın ardından cezalı olan teknik direktör Sergen Yalçın'ın yerine yardımcı antrenör Murat Kaytaz, açıklamalarda bulundu.

Karşılaşmayı değerlendiren Murat Kaytaz, "Maç öncesi söylemiştim, uzun bir yenilmezlik süremiz var ama bize yakışmayan beraberlikler vardı. İçerde maça çıkmadan 'Büyük takımız ve kazanma alışkanlığı edinmemiz lazım' demiştim. Sergen Hoca her zaman daha fazla koşma ve mücadele istiyor. Aksine izin vermez. Yeni transferlerin kattığı dinamizm ile çok daha iyi oynamaya başladık. Takım savunmasında çok iyiyiz. İkinci bölge savunmasında biz gelmeden çok şiddetli baskı gördük ve bu sürdürebilir değil. Sonrasında takım sıkıntı yaşıyordu. Üretkenlik anlamında üçüncü bölgede hareketsiz kaldı. Orkun Kökçü'nün olmamasını hissettik. Daha coşkulu ve daha iyi oynayacağız. Özellikle iç saha maçlarında daha coşkulu ve daha iyi oynuyoruz. Burada zor bir atmosfer var, kazandığımız için çok mutluyuz." dedi.

"GALATASARAY MAÇINA HAZIRIZ"

Murat Kaytaz maçlara çok iyi hazırlandıklarını söyledi.

"Galatasaray ve Rizespor maçı hazırlıklarımız tamam. Bir hafta önceden gidiyoruz. Duran top işine çok kafa yoruyoruz. Rakibin dizilişlerindeki sorunları arıyoruz. Her maç iki tane farklı opsiyonumuz var. Çünkü rakipler de bizi izliyor. Rakibin arka alanında boşlukları biliyorduk, Agbadou ile golden sonra da bunun işaretini yaptık. Beşiktaş taraftarları rahat olsun, her şeye çalışan, her detayı düşünen teknik heyeti var. Berabere kaldıktan sonra üzülüyoruz ve nerede yanlış yaptığımızı hemen analiz ediyoruz. Burası Beşiktaş camiası! Beşiktaş kazanmaya oynar!"

ÖNERİLEN VİDEO

Orta Doğu yangın yeri: Füzeler peş peşe fırlatıldı

Kapat
Video yükleniyor...

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.