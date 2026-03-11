İSTANBUL 15°C / 6°C
Parçalı bulutlu, güneşli
11 Mart 2026 Çarşamba / 23 Ramazan 1447
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    44,1024
  • EURO
    51,1336
  • ALTIN
    7338.97
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Spor
  • >
  • Murat Kılıç: Türkiye Kupası'nı almak için mücadele edeceğiz
Spor

Murat Kılıç: Türkiye Kupası'nı almak için mücadele edeceğiz

Beşiktaş Kulübü Asbaşkanı Murat Kılıç, Ziraat Türkiye Kupası çeyrek finali Alanyaspor eşleşmesini değerlendirdi.

IHA11 Mart 2026 Çarşamba 15:50 - Güncelleme:
Murat Kılıç: Türkiye Kupası'nı almak için mücadele edeceğiz
ABONE OL

Beşiktaş Kulübü Asbaşkanı Murat Kılıç, Ziraat Türkiye Kupası'nın bu sene kendileri için çok önemli olduğunu ve kupayı kazanacaklarını söyledi.

Beşiktaş, Ziraat Türkiye Kupası çeyrek finalinde Corendon Alanyaspor ile eşleşti. Siyah-beyazlılar yarı finale kalması durumunda Konyaspor - Fenerbahçe eşleşmesinin galibiyle karşılaşacak. Kura çekiminde basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Beşiktaş Kulübü Asbaşkanı Murat Kılıç, "Türkiye Kupası bizim için bu sene çok önemli. İki maçı da sahamızda oynayacağız. Final oynamayı planlıyoruz. Bu sene Türkiye Kupası'nı almak için mücadele edeceğiz. Büyük ihtimalle de Türkiye Kupası'nı bu sene biz alacağız" şeklinde konuştu.

ÖNERİLEN VİDEO

Uzun namlulu silahlarla soygun: Kuyumcukent'te 20 milyonluk vurgun yaptılar

Kapat
Video yükleniyor...

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.