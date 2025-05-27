Murat Şahin: 4-1'e kadar çok iyiydik

Hatayspor Teknik Direktörü Murat Şahin, Fenerbahçe'yi 4-2 mağlup ettikleri maçın ardından konuştu.

Murat Şahin'in sözleri şu şekilde:

"Rakiplere göre oyun planları düşünüyoruz. Bunları zaman zaman uyguluyoruz. Ben geldiğimden bu yana bunları yapıyoruz.

Fenerbahçe'nin çift forvetle oynadığını bildiğimiz için bu formatla oynadık ama ikinci yarıda 10 kişi kalınca Fenerbahçe'ye 4-1-4-1'e döndük ve bu sonuç verdi. 10 kişiye karşı oynamak zaman zaman zor oluyor ve Fenerbahçe'ye karşı oynuyorsunuz. Kontra ataklarda pozisyon verdik ama 4-1'e kadar oyun ciddiyetimiz çok iyiydi. 4-1'den sonra oyuncular koptu.

Rehavet bizi geride bıraktı. Daha çok hakimiyet sağlayabilirdik. Kazanmak önemliydi bizim için. Takımımın gücünü test etmeye çalışıyorum. Oyuncuların neler yapabileceğini görmek istiyorum. Sonun bitişi kolay değil. Hedefsiz bir takımın bu oyunu oynaması kolay değil. Oyuncularıma teşekkür ediyorum. Özellikle 10 kişiden sonra skoru elde ettik. Sevinçliyiz."

BASIN TOPLANTISI

Murat Şahin, Mersin Stadı'ndaki maçın ardından düzenlenen basın toplantısında, Basketbol THY Avrupa Ligi Dörtlü Finali'nde Fransa'nın Monaco ekibini 81-70 yenerek şampiyon olan Fenerbahçe Beko Erkek Basketbol Takımını tebrik etti.

Küme düşmeleri kesinleştikten sonra son haftalarda oyuna ve yapabileceklerina yoğunlaşmaya çalıştıklarını aktaran Şahin, "Oyuncularımın maksimum seviyede neler yapabileceklerini görmek istiyordum. Bunun için bu maç çok önemliydi ve güzel bir maçtı. Sezonun sonunda Fenerbahçe gibi bir takımla oynamak önemliydi." dedi.

Müsabakaya iyi başlayamadıklarını anlatan Şahin, şu değerlendirmeyi yaptı:

"Bugün formasyonda değişikliğe gittik. Fenerbahçe'nin genelde 3-4-1-2'sine karşı biz 5-3-2 ile karşılık vermeye çalıştık. Zaman zaman başarılı olduk. İkinci yarı oyuncu değiştirmeden sistemde oynama yapıp 4-1-4-1'e dönerek skor elde etmeye çalıştık. Bunda da başarılı olduk. 4-1'den sonra oyun biraz iki taraf adına da koptu, futbol adına güzel bir görüntü değildi. Biz biraz daha topa hakim olarak skor veya oyuna hakimiyeti sağlayabilirdik ama sonuçta kazandığımız için mutluyum. Oyuncularıma da iddiasız bir takım olmamamıza rağmen son güne kadar mücadele ettikleri için teşekkür ediyorum."